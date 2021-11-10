"Многие из вас уже догадались": разведенка Кабаева сообщила о скорой свадьбе

Знаменитость поделилась подробностями в своем микроблоге. Она заявила, что очень счастлива. "Многие из вас уже догадались", – отметила дива,
Саша Кабаева рассказала, что возлюбленный подарил ей роскошный букет роз и сделал предложение руки и сердца. Модель согласилась без раздумий. Своего избранника она назвала самыми нежными и любовными эпитетами. Модель считает Егора Зайцева самым лучшим мужчиной.
Также Саша Кабаева призналась, что еще год назад она горевала, лила слезы и считала, что жизнь ужасна и несправедлива. Теперь же она плачет от счастья. Фолловеры порадовались за модель, пожелав влюбленным всего самого наилучшего.
Напомним, Саша Кабаева сыграет свадьбу через восемь месяцев после развода с кикбоксером Александром Липовым. Вместе супруги были более четрых лет. К слову, недавно знаменитость уже намекала на то, что вскоре в ее жизни состоится важное событие. Она показала подписчикам фото с Егором Зайцевым в свадебных нарядах.
Отметим, сначала Саша Кабаева скрывала роман со спортсменом. Рассказала о нем она лишь через пару месяцев после развода с Александром Липовым, от которого
растит сына Демида.
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