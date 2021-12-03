Выставившую изрезанное тело МакSим вывели на чистую воду

МакSим уже давно пришла в себя, но последствия болезни видны до сих пор. Блогер Аслан Долаев объяснил поведение певицы.

Этим летом жизнь певицы МакSим разделилась на "до" и "после". Тогда артистка попала в больницу с коронавирусом. Больше месяца она пробыла в реанимации, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи сутками боролись за ее здоровье и, как выяснилось позже, шансов почти не было.

Вся страна молилась за исполнительницу и надеялись, что она сможет прийти в себя, чтобы дарить поклонникам свое творчество. К счастью, все обошлось. Теперь единственное, что напоминает маме двоих детей и всем ее слушателям о том страшном периоде, – шрамы по всему телу, которые она до сих пор демонстрирует в своих социальных сетях.

"МакSим хочет, чтобы ее персону обсуждали. Это такая игра с подписчиками. Иногда звезды и блогеры делают фотографии, чтобы шокировать свою аудиторию и получить хороший рейтинг. Так скажем, хайпануть немножечко", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Аслан Долаев.

Блогер уверен, что музыкант пытается взять все от истории с больницей и комой. МакSим уже дала комментарий Ксении Собчак, а также показала всем, как идет восстановление.

"Я думаю, она поделилась этими снимками, чтобы вызвать бурю обсуждений и догадок. МакSим – опытная девушка и знает, как закрутить вокруг себя любую историю, чтобы завтра об этом говорили. Хитрая лиса", – подытожил эксперт.