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Шоу-бизнес
Зятек подоспел: Дочь Агутина и Варум представила жениха

Зятек подоспел: Дочь Агутина и Варум представила жениха

Наследница звездной пары по уши влюбилась. Леонид Агутин и Анжелика Варум могут за нее порадоваться.
прочитано 215 раз

Единственная дочь Леонида Агутина и Анджелики Варум родилась, когда ее звездные родители еще не поженились. С пяти лет красавица Елизавета живет в Америке, сейчас ей уже 22 года.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Девушка унаследовала от отца и матери любовь к музыке. Она состоит в рок-группе, считая творчество делом своей жизни. В ее голове рождаются поэтические строки, Елизавета играет на гитаре и фортепиано.

На жизнь молодой артистке приходится зарабатывать в перерывах между выступлениями самостоятельно. Анжелика Варум и Леонид Агутин приняли решение не содержать ее финансово. И хотя девушка постоянно занята, ей удалось обрести любовь и построить серьезные отношения.


Недавно Елизавета представила в инстаграм-канале своего избранника Кайла Флинка. Партнеры познакомились около двух лет назад и вскоре между ними закрутился роман. Красавица-рокерша показала совместные снимки с ухажером. Сразу видно — настоящий жених.

С помощью трогательного поста девушка поздравила Кайла с днем рождения и призналась ему в любви. Судя по фото, парень выглядит рядом с Елизаветой счастливым. Поэтому не исключено, что Леонид Агутин и Анджелика Варум скоро обзаведутся зятем. Возраст у молодых для женитьбы уже подходящий. Бойфренду Елизаветы исполнилось 23 года.


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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 12:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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