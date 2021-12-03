Зятек подоспел: Дочь Агутина и Варум представила жениха

Единственная дочь Леонида Агутина и Анджелики Варум родилась, когда ее звездные родители еще не поженились. С пяти лет красавица Елизавета живет в Америке, сейчас ей уже 22 года.
Девушка унаследовала от отца и матери любовь к музыке. Она состоит в рок-группе, считая творчество делом своей жизни. В ее голове рождаются поэтические строки, Елизавета играет на гитаре и фортепиано.
На жизнь молодой артистке приходится зарабатывать в перерывах между выступлениями самостоятельно. Анжелика Варум и Леонид Агутин приняли решение не содержать ее финансово. И хотя девушка постоянно занята, ей удалось обрести любовь и построить серьезные отношения.
Недавно Елизавета представила в инстаграм-канале своего избранника Кайла Флинка. Партнеры познакомились около двух лет назад и вскоре между ними закрутился роман. Красавица-рокерша показала совместные снимки с ухажером. Сразу видно — настоящий жених.
С помощью трогательного поста девушка поздравила Кайла с днем рождения и призналась ему в любви. Судя по фото, парень выглядит рядом с Елизаветой счастливым. Поэтому не исключено, что Леонид Агутин и Анджелика Варум скоро обзаведутся зятем. Возраст у молодых для женитьбы уже подходящий. Бойфренду Елизаветы исполнилось 23 года.