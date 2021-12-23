"Сделана операция": отекшую Васильеву поймали

Ефим Шифрин выложил фотографию с Татьяной Васильевой. Пластический хирург Владимир Плахотин насчитал несколько операций.

Татьяна Васильева не молодеет, как и все мы. 74-летняя артистка появилась в "Инстаграме" своего друга и коллеги Ефима Шифрина. Актер поделился совместным снимком, на котором актриса предстала без макияжа. Не все поклонники пришли в восторг от смелости и естественности звезды.

Кто-то посчитал, что она выглядит намного хуже, чем без макияжа. Нашлись и те, кто решил, что у знаменитости есть проблемы со здоровьем. Такие мысли пришли в голову из-за того, что Васильева натянула облегающую шапку.

"Фотография у нее как будто бы она делала подтяжку буквально месяца полтора-два назад, прям вот свежак! Мало того, что она свежая, остаточные отеки на лице у нее. Сделана подтяжка лица, месяц прошел, даже не два. У нее хорошо подтянут овал лица, скулы подтянуты. Сделана операция. Ей подтянули и шею, и подбородок, и овал лица, и скулы, и брови. И верхняя и нижняя треть лица – полностью. Вместе с этим сделана блефаропластика век. Нижние веки у нее, конечно, отечные сильно", – провел тщательный анализ Владимир Плахотин.

Пластический хирург поймал звезду, заявив, что она, возможно, легла под нож специалиста. Впрочем, сама женщина комментариев не давала. Мы не услышали опровержения, но и подтверждения тоже нигде нет.

"Типичное лицо пациента после подтяжки. Вот прям типичное! Ботокса там нет", – подытожил эксперт.