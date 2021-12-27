Нелепый парик сыграл с Малаховым злую шутку

Андрей Малахов вновь приковал внимание к своей шевелюре, которая, по всей видимости, оказалась плохого качества.

В последнее месяцы Андрей Малахов вызывает беспокойство у публики. Ведущий постоянно посещает светские мероприятия в парике, и общественность в какой-то момент решила, что он болен. Сам же Малахов стремится не комментировать происходящее и, по всей видимости, смирился со своей внешностью. Однако недавно Андрей изрядно оконфузился, появившись в кадре в весьма непрезентабельном виде.

В этот раз волосы телеведущего выглядели максимально ненатурально, что не смогли не отметить поклонники. По мнению модных экспертов, проблема кроется в плохом материале. Видимо, Малахов решил сэкономить на пошиве. Однако цена и качество неразрывно связаны. Поэтому в этот раз вид парика подвел. Именно так считает стилист Юлия Смирнова. По ее мнению, подкачало качество волос. Также Юлия удивилась, что подобная ситуация произошла на федеральном канале, где должны тщательно следить за внешним видом артистов.

Напомним, что парики бывают двух видов: натуральные и искусственные. По словам изготовителей, искусственные волосы не уступают по качеству, однако это не так. Если речь идет о дешевых изделиях, то они сразу бросаются в глаза. Сложно поверить, что известный телеведущий сознательно решил приобрести ненадлежащий товар. Вполне возможно, что ему его подсунул недобросовестный продавец.