"На это ведутся": одутловатый Малахов сообщил о подлом обмане после слухов об облысении

Внешний вид Андрея Малахова уже несколько недель активно обсуждают в Сети. 49-летний телеведущий теперь появляется перед камерами только в парике. Кроме того, знаменитость сильно поправилась. Лицо Малахова стало одутловатым. На этом фоне появились слухи о проблемах звезды экранов со здоровьем и облысении.
Шоумен продолжает работать, несмотря на пристальное внимание общественности. Накануне Андрей Малахов поучаствовал в проекте Ксении Собчак. Телеведущий стал модератором ютуб-шоу "Осторожно: спор!".
На съемках с Собчак Малахов был бодр, говорил уверенно, активно жестикулировал. Голову Андрея венчал парик, к которому зрителям, судя по всему, пора привыкать.
В "Осторожно: спор!" Андрей Малахов высказал собственное мнение о людях, которые продают в соцсетях обучающие курсы сомнительного содержания. По словам Малахова, в его окружении есть люди, которые пострадали от действий "инфоцыган".
Подруги жены шоумена, Натальи Шкулевой, отдали за бесполезные инфопродукты большие деньги, став жертвами подлого обмана. Малахов подчеркнул, что знакомые его супруги очень успешные дамы, которых нельзя упрекнуть в отсутствии ума.
"Я был просто в шоке, что они на это ведутся, в это верят, и платят за это деньги", – поделился Андрей Малахов.