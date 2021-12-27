Король московских мажоров: единственный сын воротит деньгами 62-летней Кадышевой

Внешние перемены, которые произошли с 62-летней Надеждой Кадышевой, в последние дни много обсуждаются. Но есть повод поговорить о ее единственном сыне – 37-летнем Григории Костюке.

У Надежды Кадышевой – семейный подряд. Супруг Александр является автором всех самых известных песен Кадышевой, вместе они записали более двух десятков сборников, вместе же выходят и на сцену, где благоверный играет на гармошке и подпевает. А сын Григорий пошел работать у Кадышевой концертным директором.

Работы хватает. Как говорят промоутеры, ставка ансамбля на частных мероприятиях не меняется уже много лет, в отличие от остальных звезд. Если иные звезды уровня Кадышевой просят по 50 тысяч евро (4,1 млн рублей), то она — всего 25 тысяч (2 миллиона рублей) на весь коллектив. При этом выступает "Золотое кольцо" довольно редко: выбирают между корпоративами, смотрят, кто заказчик, могут и отказаться петь песни про колдунью и текущий ручей.

В 2011-м сын певицы женился на сотруднице пресс-центра спорткомплекса "Лужники" Анжелике Бирбковой – дочери бизнесмена Алексея Бирюкова (один из крупнейших подрядчиков столичных властей по строительству, реконструкции и сносу зданий) и племяннице заместителя мэра Москвы Петра Павловича Бирюкова. Богатую свадьбу на 500 гостей справляли в музее-усадьбе "Архангельское". Тамадой на торжестве выступил сам Николай Басков.

В июне 2015-го сын Кадышевой стал отцом – мальчика назвали Алексеем. Известно, что Григорий Костюк увлекается дорогими спортивными автомобилями и обожает скорость. Пресса много писала, как он попал в серьезное ДТП на машине, которая стоила 30 миллионов рублей. Настоящий король московских мажоров!