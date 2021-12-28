Почерневшая Варум всполошила россиян после новости о страшном диагнозе

Недавно звезда сделала признание о смертельном недуге, от которого скончался ее отец Юрий Варум. От певицы нечасто можно услышать откровения о семье. Как правило, в своем инстаграм-аккаунте она публикует новости, касающиеся эстрадной жизни.
Теперь же Анжелика Варум в "Сторис" показала прогулку по зимнему заснеженному лесу. Видео вызвало ажиотаж в Сети. Супругу Леонида Агутина сняли в черном комбинезоне с капюшоном. В какой-то момент, когда артистка повернулась к объективу, ее лицо выглядело почерневшим.
Ее лоб, нос и губы полностью закрыла ткань балаклавы, с помощью которой знаменитость укрылась от холода. Примечательно, что несмотря на объемную одежду, исполнительница выглядит очень стройной.
Напомним, ранее Анжелика Варум побеседовала с журналисткой Ириной Шихман, которое до сих пор обсуждают в Сети. В нем вокалистка рассказала, в частности, о болезни любимого отца. По ее словам, родитель много лет страдал от смертельно опасного недуга. В какой-то момент столичные врачи отказались от пациента. Близкие перевезли мужчину в США, где он смог прожить еще десять лет.
Как писали "Дни.ру", осенью этого года Анжелика Варум призналась, что простила мужу все, даже измены. Артистка заявила, что не видит смысла обижаться на дорогого человека.