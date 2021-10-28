"Светлая память": Варум потеряла дорогого человека

Накануне вечером артистка поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме" печальной новостью об уходе дорогого для нее человека – Юрия Богомаза. Исполнительница опубликовала черно-белое фото мужчины и рассказала, что он был прекрасным фотографом, настоящим профессионалом, который очень любил свою работу и умел ценить истинную красоту. По словам Анжелики Варум, мужчина откликался на любую просьбу, всегда был очень добрым и деликатным.
"Спасибо, что ты был в моей жизни. Светлая память," – написала безутешная звезда.
Известно, что Юрий Богомаз много лет плодотворно работал с Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Также фотограф активно сотрудничал с другими российскими знаменитостями, снимал портфолио для многих театральных артистов.
Талантливый фотограф ушел из жизни в возрасте 50 лет. Что стало причиной смерти мужчины в столь молодом возрасте – неизвестно. Анжелика Варум не стала обсуждать с подписчиками детали трагедии, а лишь поделилась своей глубокой печалью и выразила соболезнования родным покойного. Поклонники Варум постарались всеми силами поддержать певицу в комментариях и также написали слова соболезнования близким.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что россиян встревожило странное послание Леонида Агутина после признания Анжелики Варум о смертельном недуге.
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