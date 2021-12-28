Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже через несколько дней страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого теплого праздника.



Жизнь Ани Лорак наполнена яркими событиями, а ее поклонники следят за ними каждый день. В этом году 43-летняя артистка стала выглядеть еще свежее и шикарнее, а потому публика никак не могла разобраться с тем, как ей это удалось. Как это обычно и бывает, вопрос не давал народу спать спокойно и активно обсуждался в Сети.

Однако даже сильнее, чем идеальная фигура знаменитости, публику беспокоила ее личная жизнь. В какой-то момент исполнительницу заподозрили в том, что она вернулась к своему бывшему возлюбленному, расставание с которым было крайне громким. Информацию она опровергла. Позднее на руке Лорак заметили роскошное кольцо. Возможно, именно следующий год порадует поклонников певицы деталями происходящего.

Пока все ломают голову над тем, что происходит в сердце у Ани Лорак, она поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом. Знаменитость в сверкающем темном платье пожелала, чтобы все мечты и желания сбылись в 2022 году.