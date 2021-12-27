Очарованный Ургант откровенно о Галкине: Остается смотреть ему в хвост

Иван Ургант настолько часто берет интервью, что сам с журналистами практически не общается. Однако иногда он все-таки комментирует деятельность коллег.

Сегодня артист считается крайне успешным. Многие даже называют его отечественным Джимми Фэллоном, но сам он относится к таким сравнениям со большой скромностью. При этом именно Иван активно работает на самых больших мероприятиях и считается одним из самых высокооплачиваемых ведущих страны. Его репутация практически безупречна, а о личном он предпочитает не говорить.

Журналисты поинтересовались, как он сам оценивает себя, если сравнивать с Максимом Галкиным. Иван Ургант ответил, что они – личности вовсе не сравнимые, так как находятся в разных "весовых категориях". Себя он сравнил с передвигающимся на осле человеком, а коллегу – с настоящей кометой.

"Остается смотреть ему в хвост", – посмеялся Иван. При этом подобное положение дел вовсе не расстраивает его, ведь у каждого свой путь. Ургант указал, что сейчас очень доволен собственными проектами. Напомним, шоу Ивана очень быстро стало популярным, а его рейтинги лишь растут.

В прошлом году Иван Ургант ошарашил весь мир новогодним выпуском в итальянском стиле, но останавливаться на этом не собирается. В ближайшую неделю публика сможет насладиться продолжением программы, но уже с другими артистами отечественной эстрады. Ведущий заверил, что повторяться гости не будут, но имен называть не стал.

