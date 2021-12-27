Захапала многомиллионное наследство и стала затворницей: как живет вдова Владислава Галкина

После смерти актера Дарья Михайлова перестала появляться на публике и ушла в тень

56-летняя Дарья Михайлова известна не только как актриса, но и как вдова трагически погибшего Владислава Галкина. Со дня смерти заслуженного артиста прошло почти 12 лет, но поклонники до сих пор обсуждают и мутную историю с наследством актера, и жизнь его последней супруги. Последние несколько лет о судьбе Михайловой ходило немало слухов.

Известные актеры познакомились на съемочной площадке, когда оба уже успели побывать в браке. Однако если Дарья обожглась всего один раз, то в списке бывших жен Владислава числились целых три женщины. Тем не менее, вскоре бурный роман привел к свадьбе. Какое-то время супруги жили душа в душу и вместе воспитывали Василису – дочь артистки от первого брака. Но спустя 11 лет браку пришел конец.

Правда о том, что семейная жизнь актеров пошла наперекосяк, вскрылась только в 2009 году. Тогда актер устроил в одном из московских баров пьяный дебош с пальбой из травматического пистолета. Сразу после этого стало известно, что звезда "Дальнобойщиков" давно выпивает как не в себя, а его жена подает на развод. Однако официально ни расторгнуть брак, ни помириться пара так и не успела. 25 февраля 2010 года, за пару недель до назначенной в суде даты, всенародно любимый артист умер в съемной квартире в одиночестве.

Шокированная внезапной смертью актера общественность принялась обсуждать не только обстоятельства его гибели, но и то, какую роль в этом сыграла Михайлова. Сначала родственники звезды обвиняли вдову в том, что она не поддержала Галкина в тяжелое время, потом – что не дала денег на похороны и памятник покойного. Меж тем все, чем когда-либо владел Галкин, досталось Михайловой как законной супруге.

Отец артиста Борис Галкин рассказал, что многомиллионного наследства сына семья так и не увидела. Все движимое и недвижимое имущество звезды "Дальнобойщиков" перешло вдове, которая и не подумала поделиться с родными покойного. Кроме того, Дарья никак не комментировала слухи, не появлялась на передачах, посвященных ее супругу, и ушла в тень.

В СМИ сообщали, что Михайлова бросила работу в Щукинском училище, ушла из "Школы современной пьесы" и почти нигде не появлялась. Поговаривали, что актриса, которую стали называть затворницей, даже переехала за границу.

В прошлом году Дарья впервые за долгое время дала о себе знать. Стало известно, что вдова Галкина начала вести собственный курс в Институте современного искусства и посвятила себя собственным проектам. Кроме того, в этом году Михайлова сняла короткометражку "Полина" с дочерью в главной роли. А в следующем году актриса, которая не снималась в кино уже несколько лет, появится на экранах сразу в двух новых картинах.