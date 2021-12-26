"Выглядел юным персиком": известный ведущий рассказал о любви к Урганту

Сергей Белоголовцев рассказал о первой встречей с Иваном Ургантом и о чувствах к ведущему.

Ивана Урганта любят многие и не стесняются об этом говорить. Так, накануне юморист Сергей Белоголовцев рассказал журналистам о своих чувствах к нему. Актер назвал его любимым мальчиком и заявил, что именно он предрек ему популярность. По мнению артиста, Ургант является чуть ли не самым лучшим представителем российского шоу-бизнеса.

Белоголовцев очень трепетно поведал о знакомстве с ведущим "Вечернего Урганта". "Выглядел юным персиком с пушком на щеках", – заявил Сергей. Однако даже тогда Иван умел произвести впечатление. По словам комика, Ургант его потряс, он сразу понял, что тот приобретет бешеную популярность.

Сергей Геннадиевич уверен, что программа "Вечерний Ургант" – эталон российской сатиры. По его мнению, это единственная телепередача, в которой проскакивает ирония. Кстати, о комедийном шоу на ТНТ он таких высокопарных слов не говорит. Он считает, что комики из "Comedy Club" послушно делают то, что им приказывают "сверху".

Белоголовцев также отметил, что настоящим сатирикам сейчас приходится несладко. Так, он вспомним случай, как одного комика выслали из страны за шутку про русских. По его мнению, хоть юмор в России есть, но он не на особо высоком уровне из-за подобных ситуаций.