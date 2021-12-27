Билан высказался после пьяного скандала: Не могу остановиться, когда выпиваю

Многие интервьюеры уже долгое время пытаются пригласить к себе Диму Билана. Ксении Собчак удалось сделать это в один из самых "острых" моментов.

Недавняя выходка исполнителя во время выступления наделала много шума. Все дело в том, что артист вышел на сцену в не совсем трезвом состоянии. Ролик достаточно быстро попал в Сеть, после чего публика просто напала на знаменитость. Певец славится своей искренностью, а потому достаточно быстро вышел на связь с поклонниками, чтобы объясниться.

Дима Билан признался в том, что слегка переборщил с приемом алкоголя. Он отметил, что в жизни каждого человека бывают непростые периоды и попросил прощения у поклонников. Они, как и многие коллеги, тут же встали на его защиту. Публика восхитилась умением исполнителя признавать свои ошибки.

На этот раз все вопросы решила задать Ксения Собчак. "Не могу остановиться, когда выпиваю", – честно отметил певец. Он указал, что очень любит быть один и не выносит, когда кто-то вдруг покушается на его свободу. По мнению Билана, проблемы с алкоголем есть практически в каждой семье в нашей стране.

Поинтересовалась Ксения и тем, что именно любит пить артист. Дима Билан отметил, что больше всего ему нравится коньяк. Собчак тут же пошутила про Ольгу Бузову, но исполнитель не отреагировал. Он сообщил, что выпивает обычно, созваниваясь с друзьями, а коньяк предпочитает запивать чаем.