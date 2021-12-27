"Взрывчатость и непредсказуемость": вскрылась правда о Пугачевой

Алла Пугачева – важная фигура в российском шоу-бизнесе. Поговаривают о том, что она может сделать всего пару звонков, чтобы зрители навсегда забыли о каком-нибудь артисте. Об этом открыто заявило сразу несколько музыкантов.
Неизвестно, правда это или нет. По словам Примадонны, это все слухи, которые не стоит слушать. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с астрологом, чтобы разобраться в этом вопросе.
"С точки зрения показателей натальной карты и гороскопа Аллы Борисовны, отмечу сильную энергетику Примадонны. Есть еще немало других показателей в гороскопе певицы, указывающие не только на природный талант, мощь натуры, но и на популярность, любовь и признание публикой. Можно допустить взрывчатость и непредсказуемость, острый ум и быстрое принятие решений", – дала характеристику супруге Максима Галкина Ольга Архангельская.
Эксперт верит в честность и допропорядочность исполнительницы песен "Миллион алых роз", "Позови меня с собой" и "Любовь, похожая на сон". Также многие поклонники поддерживают своего кумира.
"Мешать кому-то или участвовать в закулисных играх ей не свойственно по природе. Скорее щедрость в проявлениях, помощь в продвижении проектов или отдельных персонажей — вот свойства Аллы Борисовны", – подытожила Ольга.