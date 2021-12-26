"Удар в голову": вернувшуюся с курорта Поргину ждало сильное потрясение

Актриса в шоке от происходящего. Людмила Поргина считает, что заступиться за нее некому.

С отдыха в Дубае актриса Людмила Поргина вернулась в отличном расположении духа. 73-летняя вдова Николая Караченцова на курорте вдоволь насладилась солнцем и морем. К сожалению, в Москве знаменитость ждал неприятный сюрприз. Артистка узнала, что директор "Ленкома" Марк Варшавер собирается с ней судиться. Руководитель театра жаждет привлечь Поргину к ответственности за оскорбление.

"Для меня это – такой удар в голову!" – пожаловалась потрясенная вдова Караченцова журналистам. Сложившаяся ситуация стала для Людмилы Андреевны громом среди ясного неба.

Недавно Поргина приходила в "Ленком", но в кабинет к Варшаверу не зашла. Артистка считает, что им теперь разговаривать не о чем. Знаменитость подчеркнула, что не говорила гадостей в адрес директора театра, не распространяла клевету. По словам Людмилы Андреевны, чтобы заявлять об угрозах убийством, надо "быть больным человеком из сумасшедшего дома".

Если вина будет доказана, актриса может получить до четырех лет тюрьмы или внушительный штраф. Недавно с Людмилой Поргиной связался следователь. Знаменитость откровенно рассказала дознавателю о своих бедах. Поргина сообщила стражу порядка, что отдала театру 40 лет, 13 из которых ухаживала за больным мужем, а сама не жила толком.

Людмила Поргина уверена, что ее любимый Коленька сейчас смотрит на происходящее с небес и диву дается. Супруг, говорит актриса, видит, что за нее заступиться некому.

Напомним, ранее вдова Николая Караченцова резко высказалась о профессиональных качествах Марка Варшавера. Актриса уверена, что новый руководитель разваливает театр.