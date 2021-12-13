Измены Коленьки: Ловелас Караченцов 20 лет бегал к любовнице

За спиной у Людмилы Поргиной развивалась бурная страсть. Николай Караченцов жил на два фронта.

При жизни знаменитый актер Николай Караченцов купался в любви двух красивых женщин. Выяснилось, что два десятка лет в его жизни была любовница, которую он умело скрывал от жены. Народный артист РСФСР обманывал Людмилу Поргину, находя утешение в чужой постели.

Тайной фавориткой мужчины стала солистка Мариинского театра Елена Дмитриева, пишет Пятый канал. У них закрутился бурный роман, которому было все ни по чем. Со временем балерина поняла, что всего лишь запасной аэродром, и Николай Караченцов на ней не женится. Однако поставить жирную точку в отношениях ни разу не смогла.

Ради жарких встреч с любовницей артист приезжал к ней в Санкт-Петербург, как только появлялась возможность. Взамен на плотские утехи балерина получала много внимания и заботу. Николай Караченцов каждый день звонил ей и периодически устраивал романтические сюрпризы. Мужчина заявлялся ночью с шампанским, арендовал для пассии прогулочный теплоход, обещал даже познакомить с Людмилой Поргиной.

После кончины актера его жена и любовница встречались в студии телешоу, выясняли отношения. Но женщины так и не нашли компромисс — Николая Караченцова не поделили. Людмила Поргина отказалась верить Елене Дмитриевой на слово. До сих пор она благоговеет перед образом покойного супруга и ласково называет мужа Коленькой.