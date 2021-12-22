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Шоу-бизнес
Ни одного живого места: Долину вывели на чистую воду

Ни одного живого места: Долину вывели на чистую воду

Хирург раскрыл правду, посмотрев фотографии Долиной. Он уверен, что артистка прибегла к пластике.
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В последнее время народ заметил, что Лариса Долина изменилась – помолодела и похудела. Также она решила поэкспериментировать со стилем. Теперь певица посещает светские мероприятия в молодежных образах. Нередко ее можно увидеть даже в коротких платьях и юбках. Однако мало кто верит, что преображение артистки – дело ее же рук. Многие уверены, что сделать из нее конфетку помогли операции.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Свою профессиональную оценку дал пластический хирург. По его мнению, Долина точно прибегала к помощи врачей и даже не один раз. Так, он заявил, что она, вероятно, делала несколько подтяжек – шеи и лица. Кроме того, он заметил, что артистка сделала блефаропластику – изменение формы века. Также певица воспользовалась помощью косметологов. Она сделала лазерную шлифовку лица и подколола брови и губы.

Интересно, что Владимир Платохин заметил, что у Долиной есть имплант. По его словам, она исправила форму лица, которое раньше было более треугольным из-за маленького подбородка. Кроме того, он предположил, что певица могла даже изменить ноздри, чтобы визуально сузить нос.

Напомним, Долина тщательно скрывает, что ее преображение связано с операционным вмешательством. По ее утверждениям, всему виной похудение. Так, певица заявила, что скинула двадцать один килограмм. Изменения так вдохновили артистку, что она даже завела свой личный блог и активно начала делиться своей красотой с фанатами. Однако далеко не все впечатлены образом звезды. Многие считают, что Долиной не стоит молодиться и нужно вести себя по возрасту.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
22 декабря 2021, 11:36 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки
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