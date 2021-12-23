Николаева с бокалом в руке застукали с молодыми блондинками: Куда смотрит жена?

Все отечественные звезды активно снимаются для праздничных концертов. Накануне у Игоря Николаева случилась последняя съемка в этом году.

Об этом артист рассказал в последнем посте своего личного блога. Он указал, что теперь будет гадать, когда покажут его песню: до или после боя курантов. Теперь исполнитель собирается заняться покупкой подарков для близких, а также ожиданием самой главной ночи года. В детали артист углубляться не стал.

Многие поклонники поздравили Игоря Николаева с наступающим праздником и пожелали всего самого доброго его семье. Некоторые же заинтересовались совсем другим моментом. На кадре около музыканта, держащего в руке бокал, расположились сразу две шикарные молодые блондинки. Публика поинтересовалась, как к такой "близости" относится супруга знаменитости.

"Ого, вот это дамы. Юле бы волноваться", "Куда смотрит жена?", "Ничего себе, какое у Вас там окружение", "Захотелось тоже сняться, чтобы рядом с такими красотками побыть", – указали пользователи. Другие же посмеялись над ними и напомнили, что вокруг музыканта всегда были самые лучшие женщины, а супруга уже давно не обращает внимания на такие вещи.

Некоторые подписчики даже намекнули на недавнюю ситуацию с поцелуем Наташи Королевой и Игоря Николаева. Тогда певица приняла участие в концерте бывшего возлюбленного. В какой-то момент она отказалась возвращать ему микрофон, пока он не поцелует ее.