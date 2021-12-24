Тодоренко бросила рыдающего сына ради загара: Поступила как взрослая

Знаменитость отправилась в Дубай вместе с сыном. На помощь пришла бабушка, которая согласилась поехать в путешествие с родственниками. Не успела Регина Тодоренко прибыть в место назначения, как ребенок вдруг начал плакать. Мальчик не хотел заходить в воду и говорил, что пойдет только в бассейн. В какой-то момент его звездная родительница отчаялась и поинтересовалась у поклонников, что они делают в таких ситуациях.
"Утро началось отлично", – пожаловалась ведущая. Многие подписчики указали, что стоит просто подождать, когда ребенок выплеснет все свои эмоции. Позднее можно будет попробовать обсудить с ним ситуацию. Другие же посоветовали Регине пойти на компромисс: согласиться с позицией сына, но предупредить, что сперва мама пойдет купаться в море. Некоторые также предложили ей проговорить эмоции малыша вслух.
Сама Регина Тодоренко опубликовала комментарии пользователей, после чего рассказала о собственном решении проблемы. Она сообщила, что "поступила как взрослая" и просто отдала сына бабушке. а сама легла, чтобы "греть пятки на солнце" и выбирать сериал на вечер.
В Сети активно обсуждают ситуацию. Некоторые указали, что у знаменитости просто специфичное чувство юмора и так она решила пошутить. Другие же отметили, что в каждой шутке точно имеется доля правды, а потому спускать с рук артистке это нельзя. Пользователи возмущены тем фактом, что Тодоренко якобы смогла просто бросить плачущего сына.