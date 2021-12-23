Решившая нажиться на бедном народе Тодоренко сверкнула ягодицами на роскошном пляже

Регина Тодоренко привлекла внимание подписчиков.

Ведущая недавно запустила свой марафон по исполнению желаний, в котором, по мнению многих, "продает воздух". Негативно высказалась на этот счет и Ксения Собчак, которая называет создателей различных курсов и марафонов "инфоцыганами", пытающимися нажиться на бедном народе. В адрес Регины полетело много хейта за ее новый инфопродукт, однако Тодоренко не унывает и продолжает активно развивать свой блог.

В новом после артистка решила рассказала о мальчике со страшным заболеванием – СМА, из-за которого он не может двигаться и самостоятельно дышать. Правда снимки к посту звезда подобрала крайне спорные. В карусели она разместила фото мальчика, а вот на заглавном кадре оказались ее ягодицы крупным планом. Регина объяснила это тем, что фото в купальнике на роскошном пляже привлекает больше внимания к сборам средств для больного ребенка.

Подписчики тут же высказали свое мнение на этот счет, многие отреагировали крайне неоднозначно.

"А вы среди артистов разошлите. Киркорову, например. А то с нищего народа по 500р собирать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Регина, наверное, надо было малыша первым фото поставить", "К посту, как-то первое фото совсем не клеится", "А фото в купальнике с голой п… уместно при такой теме поста? ", "У вас столько денег, что вы можете сразу оплатить лечение, но нет, вы выкладываете посты, типа вам не все равно, но деньги жертвуют обычные люди. А вы отдыхаете на Мальдивах и покупаете новую Бентли", "Сами ездят отдыхать и такие деньги тратят, а тут просят помощи с простого народа у которого и так зп не такие большие, между собой бы попросили, позор стране и вам в первую очередь должно быть стыдно", – возмутились комментаторы.