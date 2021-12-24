Отчаявшийся от одиночества Батрутдинов начал принимать гормональные таблетки

Симптомы болезни появились у юмориста некоторое время назад, но он не предал им большого значения, однако состояние стало ухудшаться. Выяснилось, что Тимур заболел коронавирусом. Болезнь стремительно прогрессировала, Батрутдинова доставили в больницу в тяжелом состоянии. Исследования показали 50% поражения легких.
Состояние артиста удалось стабилизировать, сейчас он активно идет на поправку. Поражения были достаточно серьезными, что плохо сказалось на различных системах органов. Тимуру прописывают большое количество лекарств, сейчас он даже начал принимать гормональные таблетки.
Ранее Тимур Батрутдинов жаловался на свое одиночество. 43-летний шоумен давно мечтает создать крепкую семью, но пока у него это не получается. Во всех интервью артист рассказывает, что готов остепениться с той самой. В серьезных отношениях Батрутдинов давно не был замечен, а его коллеги по Comedy Club регулярно шутят о его любвеобильности.
Слухи о большом количестве любовниц Тимур не раз подтверждал, пусть и косвенно. В Интервью в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ он заявил, что уже нагулялся и хочет "заниматься сексом ради детей".