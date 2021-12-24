Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Пятница
24 декабря
Лента новостей
11:47
"Квартир и машин не дарю им": Павлиавшили о судьбе воспитанных в строгости наследников
11:26
Раздетого Малахова засняли в снегу после скандала с париком: Началось!
11:22
"Парализовало одну сторону": стало известно о тяжелом состоянии Крючковой
11:15
"Приземлилась на спину": Перепуганная Алсу на огромной скорости упала с лошади
11:14
Темноволосый крепыш: Порошина показала редкие кадры с сыном от тайного любовника
10:38
"Какая бесстыдница": абсолютно голая Толкалина ошарашила народ
10:37
Забыла русский, скопила кучу денег и живет как принцесса: какой растет девятилетняя дочь Виктории Бони
10:35
Два человека погибли при пожаре в ковидной больнице в Астрахани
10:35
Куда сходить в Москве: афиша с 26 декабря по 7 января
09:52
Распухшая после страшной болезни Заворотнюк произвела фурор: Не видно глаз
09:47
Костенко вышла из себя после встречи Тарасова и Бузовой: Меня окунули в говно
09:23
"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева
09:08
"Кошмар!": Шарапова пришла в ужас от страстного поцелуя известных мужчин-комиков
09:03
Минсельхоз предрек заметное подорожание муки, хлеба и масла России
09:00
Облизывающаяся на президента Хилькевич обратилась к народу: Я – женщина!
06:41
Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь нелепо оправдалась за отказ от обручального кольца
04:31
Пробил час расплаты: Маркл может упечь сына Елизаветы II за решетку
02:19
"Темнота полная, хаос повсюду": Прикрывшая срам меховой шубой Шнурова заговорила о чувствах
00:09
Никонов день: традиции и приметы 24 декабря
20:48
Зеленского вызвали в суд: Придется отвечать по иску Порошенко
20:33
Из-за столкновения внедорожника и маршрутки в Москве пострадали 10 человек
20:20
Метеоролог высказался о причинах возникновения "алмазной пыли" в Москве
19:49
День Мины Красноречивого: народные приметы 23 декабря
19:41
В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
19:27
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали лицо дочери
18:49
С дочерью покойной Началовой случилась беда
18:09
Кардинально преобразившаяся Орбакайте заговорила о беременности
18:04
Наркотическая зависимость, обнищавших театр и жизнь с 15-ю старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
18:01
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
17:49
"Мы на свадьбу": Певица Слава с женихом устроила ажиотаж
17:36
Уже не та: издающая странные звуки Спирс оголила грудь
17:33
Неделями не видел детей: Сергей Жуков поведал о непростых временах для его семьи
17:30
"Незабываемые впечатления": Чудом выжившая МакSим порадовала чужих детей
17:28
50-летняя Кудрявцева сообщила о поворотном событии в жизни дочери
17:17
Полный трэш: Асмус с черными синяками под глазами напугала россиян
17:14
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
16:54
"Вот это да!": Пасынок подсунул Макеевой сюрприз с подвохом
16:45
"Агата, не бери": Муцениеце умоляют не прощать кусающего локти Прилучного
16:33
Стало известно о смерти звезды "Улиц разбитых фонарей": тяжелая болезнь
16:08
Грудастая Семенович получила приз за большие заслуги
16:06
"Есть риски": неожиданный поворот в истории Панина с дочерью
16:05
"Плодовитая" Костенко обратилась к народу после слухов о новом романе Тарасова
16:01
Путин заявил о необходимости индексировать пенсии по фактической инфляции
15:58
"Не отпустила": Ивлеева рефлексирует по поводу развода с Элджеем
15:39
Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран
15:39
Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук
15:39
Публика ахнула при видео превратившейся в Бабу-Ягу Степаненко
15:33
"3-4 миллиона долларов": Собчак похвасталась баснословными заработками
15:21
"Да пошла она!": Салтыкова сцепилась с Ветлицкой в мерзкой перебранке
15:18
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Забыла русский, скопила кучу денег и живет как принцесса: какой растет девятилетняя дочь Виктории Бони

Забыла русский, скопила кучу денег и живет как принцесса: какой растет девятилетняя дочь Виктории Бони

Анджелину Летицию балует не только звездная мама, но и богатые родственники
прочитано 436 раз

В свое время девушка из российской глубинки Виктория Боня умудрилась не только стать звездой "Дома-2", но и влюбить в себя сына ирландского миллиардера. Несмотря на то, что светской львице так и не удалось стать женой успешного возлюбленного, сегодня она и сама может обеспечить единственной наследнице достойное будущее. Если Виктории приходилось самостоятельно вырывать себе место под солнцем, то ее дочка, судя по всему, получит и богатство, и публичность не прилагая усилий.

ПО ТЕМЕ

"Классический недотрах": Боня заявила о проблемах Бородиной в постели

"Знаю его много лет": Показавшая кольцо Боня раскрыла личность будущего мужа

Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

За романом участницы "Дома-2" с богатым ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом несколько лет с любопытством наблюдала общественность. В 2012 году у яркой пары родилась наследница, которой досталось двойное имя и отцовская фамилия. Однако ни появление на свет Анджелины Летиции, ни пристальное внимание публики не заставили возлюбленных пойти в ЗАГС. Более того, в 2017 году спутники разбежались как ни в чем не бывало.

Как оказалось, Смерфит хотел видеть рядом с собой домохозяйку и мать его будущих отпрысков. А Боня не была готова пожертвовать карьерой ради домашних забот и пеленок. Тем не менее, возлюбленным удалось разойтись мирно и сохранить дружеские отношения ради наследницы. Уже несколько лет Анджелина Летиция живет на две страны и подолгу гостит у отца в Монако.

В свои девять лет дочь Виктории ни в чем не нуждается. Девочка учится в элитной школе, свободно говорит на английском и французском. Однако с русским языком у Анджелины Летиции иногда возникают проблемы. Звездная мать отмечает, что девочка начинает забывать его после того, как проведет много времени с отцом. Накануне Виктория записала дочь на видео. Школьница пыталась рассказать о своем знаке зодиака, но не смогла подобрать подходящие русские слова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Сейчас жизнь Анджелины Летиции мало чем отличается от жизни других детей звездных родителей. Девочка получает дорогие подарки, одевается в модных бутиках вместе с мамой и даже посещает салоны красоты. Не так давно знаменитая мать даже позволила дочери осветлить передние пряди волос. Кроме того, в загашниках школьницы уже лежит 10 тысяч евро, которые она накопила благодаря щедрым родственникам.

Недавно Виктория показала свою дочь в "Сторис". Анджелина Летиция рассказала, что папа, бабушка и дедушка побаловали ее перед рождеством как принцессу. В подарок от родственников девочка получила iMac, новый телефон, игры и внушительную сумму денег: две тысячи от бабушки и три – от дедушки. Само собой, иностранная родня дарит школьнице подарки не в рублях. Так ей удалось накопить уже 10 тысяч евро.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 10:37 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Толстушка Боня носит мужика на руках

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Квартир и машин не дарю им": Павлиавшили о судьбе воспитанных в строгости наследников

Как живут дети певца

Шоу-бизнес

"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

Певица похвасталась богатством
Шоу-бизнес

Облизывающаяся на президента Хилькевич обратилась к народу: Я – женщина!

Актриса оправдалась
Шоу-бизнес

"Кошмар!": Шарапова пришла в ужас от страстного поцелуя известных мужчин-комиков

Телеведущая довольно консервативна

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+