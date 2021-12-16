"Четыре человека охраны": Зазвездившегося Николаева жестко приложили

Игоря Николаева осудили за странные замашки.

Артист показал фото с прогулки на Красной площади. Игорь с женой Юлией Проскуряковой и дочкой насладились зимними забавами. После прогулки Николаев отправился в Кремлевский дворец на съемки концерта. "Прониклись предпраздничной атмосферой, и Вероничка поехала в музыкальную школу, а я в Кремль на съемки Юбилея Кремлевского Дворца (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился артист.

Подписчики неоднозначно отнеслись к истории. Многие отметили, что Николаев зазвездился, везде ходит с охраной, которая и близко не подпускает к нему поклонников. Его жестко приложили за такое поведение. "К ним трудно подойти сфоткаться, так как обычно по три четыре человека охраны с ними сопровождают", – написали в Сети.

Тем не менее, восторженных комментариев оказалось больше. "Хорошего вам зимнего настроения", "Красиво! Счастья и Любви Вашей семье!", "Дочка похожа на папу", "Счастья Вам и здоровья, радости!", "Самая позитивная семья! Смотрю на вас и сердце радуется", "Доченька у вас очень хорошенькая", "Какое же позитивное предновогоднее фото!", – восхитились комментаторы.