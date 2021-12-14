"Завалило": у Игоря Николаева произошло ЧП

Сегодня, когда осадки наконец прекратились, 61-летний артист вышел на связь со своими подписчиками в "Инстаграме" и показал, что сделала с его участком непогода. Проказы природы произвели на Игоря Николаева такое большое впечатление, что ему сразу захотелось включить камеру и записать видео.
На придомовой территории произошло настоящее ЧП: все деревья и дорожки оказались обильно завалены пушистым белым снегом. Однако Игорь Николаев, кажется, совсем не расстроился из-за случившегося, а даже наоборот.
"Нас просто завалило сказочным киношным снегом!" – написал восхищенный артист.
В результате Николаеву пришлось сбивать снег с веток ели, уже старательно украшенной домочадцами к Новому году, а также расчищать занесенные тропинки. Такая работа доставила мужчине большое удовольствие. Николаев рассказал, что вокруг него теперь очень тихо и волшебно – создается впечатление, что он находится в настоящем сказочном лесу.
Подписчики артиста пришли в восторг от увиденного и признались, что Николаеву удалось зарядить их предновогодним настроением. А кто-то даже посоветовал композитору попробовать в такой сказочной обстановке написать новый праздничный хит.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Игорь Николаев предался утехам с двумя блондинками.