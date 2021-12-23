Неизвестная Мария Каллас: тайны жизни величайшей певицы раскрыл друг Образцовой

Марии Каллас – величайшей оперной дивы XX века – нет с нами уже 54 года. Но история ее жизни и волшебный голос, который она сама называла "драматической колоратурой", до сих пор волнуют миллионы людей. Именно поэтому музыкальный продюсер, пиар-менеджер и блогер Павел Токарев и избрал Каллас героиней первого выпуска своего авторского видеоканала "Сады искусств", премьера которого состоялась 23 декабря на видеоплатформе "ВК Видео".

– Название этого проекта мне пришло во сне, – говорит Павел Токарев. – Все дело в том, что снимаем эту программы мы в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. Канал этот будет посвящен культуре и искусству во всех проявлениях. А вокруг – живые интерьеры "Аптекарского огорода". Получилась очень красивая по оформлению и наполнению история. Директор этого замечательного места Алексей Ретеюм много лет занимается прекрасным симбиозом искусства и природы – там проводится большое количество концертов классической и джазовой музыки. Поэтому первый выпуск мы предваряем интервью с ним.

А почему открывается канал именно историей жизни Марии Каллас?

– Мне самому долгое время хотелось разобраться в ее феномене. И за помощью я обратился к известному журналисту – главному редактору проекта "Сноб" Сергею Николаевичу. Именно ему принадлежит предисловие к русскому изданию книги "Мария Каллас. Дневники. Письма", которая совсем недавно вышла в свет. Составитель книги Том Вольф – прямо перед пандемией выпустил и документальный фильм Maria by Сallas, что примерно можно перевести как "Мария до Каллас". Мне удалось по видеосвязи записать с Вольфом, который хорошо говорит по-русски, видеоинтервью, которое, конечно, вошло в мою программу о певице. Участвует в ней и известный театрал Игорь Пальчицкий, который лично встречался с Каллас.

Какой открылась Вам прославленная певица, что нового сами узнали о ней и теперь рассказываете зрителям?

Я знал, что она была человеком с трудным характером. Но все равно оказался потрясен тем, насколько Каллас была дотошным и скрупулезным человеком. Читаешь ее письма и изумляешься тому, что это человек во многом из XIX века. А еще я был поражен, как она манипулировала своим первым мужем – промышленником Джованни Баттистой Менегини, который был вдвое старше.

Мало кто знает, что в 1970 году Каллас была у нас в стране – она являлась почетным членом жюри IV Международного конкурса им. Чайковского, когда Первую премию поделили Синявская и Образцова. Я знаю, что Вы дружили с Еленой Васильевной…

Мы познакомились с ней в бытность моей работы ведущим редактором пресс-службы Большого. Вообще, этому театру я благодарен за многие знакомства – например, с Николаем Басковым нас связывает давняя дружба, мы познакомились в период его перехода из стажерской группы в солисты ГАБТ. В Большом я встретился с Ириной Константиновной Архиповой, Майей Плисецкой, Галиной Вишневской. Я со всеми этими легендами был знаком лично, мог им позвонить, а Галина Павловна даже приглашала потом в свою знаменитую парижскую квартиру. Кстати, расположенную в двух шагах от последнего места жительства и смерти Марии Каллас. И на протяжении трех часов принимала меня в главном зале, перед портретом Екатерины Великой за столом с яйцами Фабереже. Тем интервью я очень горжусь!

В Большом театре Вы познакомились и с Аллой Пугачевой…

..А через восемь лет стал автором идеи и исполнительным продюсером иллюстрированного фотоальбома "Алла ART", который почти сразу после выхода стал библиографической редкостью. Это важная веха в моей жизни. Алла Борисовна, кстати, согласилась на этот альбом довольно быстро. Она была безукоризненна в работе, крайне корректна. С ней было очень легко работать, и это для многих удивительно! Ведь почему-то принято считать, что у нее властный и сложный характер.

Потом в Вашей жизни появилась еще одна дива – Лайма Вайкуле…

Для меня дивы – это Каллас, Кабалье, Образцова. Из живущих – Пугачева. А Лайма Вайкуле – прекрасная певица со своим сложившимся стилем. Мне нравятся некоторые песни, плюс мне было интересно и комфортно с ней поработать два года в качестве пресс-секретаря ее фестиваля Laima Rendezvous Jurmala. Она тактичный человек, с ней было понятно, чего она хочет и чего она не хочет. Например, она не жалует модный сегодня "желтый" оттенок прессы – все равно приходилось уговаривать, ведь законы индустрии никто не отменял.

Вам впору писать книгу о встречах со звездами! На Ваш взгляд, в чем секрет этих людей?

В огромном трудолюбии, безмерном таланте и огромной внутренней культуре. Эти понятия сегодня часто меркнут, поэтому и нет больше звезд, равных Каллас.