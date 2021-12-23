Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Четверг
23 декабря
Лента новостей
10:26
"Поплыла": подозреваемую в беременности МакSим поймали на обмане
10:26
Большая пресс-конференция Путина: прямая трансляция
10:11
Обвиняемый в использовании Пугачевой ради денег племянник взвыл: Игнорирует внучку
10:02
Неизвестная Мария Каллас: тайны жизни величайшей певицы раскрыл друг Образцовой
09:38
"Алла была в ярости": Пугачева взорвалась из-за выходки Моисеева
09:01
"Получат сполна": Что ждет избивших Соловьева
08:58
Басков заявился на прием президента с опозданием и бутылкой водки
08:49
Хотела оседлать: Галкин воспрепятствовал опасному развлечению Пугачевой
08:47
Россияне назвали самые важные вопросы к Путину
06:29
Едва прикрывшая срам Брежнева бесстыдно изогнулась в толпе мужиков
04:17
К чему снится одежда
00:02
Решившая нажиться на бедном народе Тодоренко сверкнула ягодицами на роскошном пляже
21:43
Избитый партнер Бородиной вышел на связь из больницы
21:42
"*** в каком состоянии": Список возможных операций сморщенной Кадышевой поверг в шок
21:01
Лукашенко озвучил план теракта в Белоруссии: Все засняли
20:22
Вскрылись подробности состояния срочно прооперированного Авраама Руссо
20:13
Москвич катал в машине труп брата на переднем сиденьи
19:37
Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов
19:20
Пьяные родители избили собственную дочь в Москве
19:09
Ногинский пенсионер убил соседа "по приказу свыше"
18:55
Под Самарой произошло массовое ДТП с грузовиком
18:35
"Я пытался": Кузьмин тайком приударил за 15-летней Орбакайте
18:34
В США признались в потере возможности сближения с Россией
17:57
Второй сезон сериала "Ведьмак": бешеная популярность, критика авторов и планы на третью часть
17:47
Народ встал грудью за ссохшуюся Васильеву: Началась травля пожилых
17:45
"Я больная": 80-летняя Брыльска сломала позвоночник
17:34
В Новой Москве опрокинулся автобус с пассажирами
17:26
"Больше никогда!": Пьяная Навка закатила истерику при детях
17:04
Задравшую ценник Верку Сердючку жестко приложили
16:41
Грозит четыре года: обвиненный Бурак Озчивит из "Основания: Осман" озвучил свою версию событий
16:37
"Полное иссечение": Раковая опухоль изувечила лицо Мамаева
16:33
Не наливайте ему: Лепс обложил отборной матерщиной зрителей прямо со сцены
16:25
Едва не стала инвалидом и голодает годами: что творится с 68-летней Понаровской
16:20
Не Юлия Пересильд: с кем вышел в свет Алексей Учитель
16:17
Брухунова сделала неожиданное заявление о втором сыне: Люблю тебя!
16:14
На втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива
15:49
Михаил Ефремов стал тюремным авторитетом и теперь шикует на нарах
15:44
Макаревич будет отцом? Округлившуюся молодую супругу 68-летнего артиста поздравляют с беременностью
15:42
"Даем любые деньги": Самый дорогой артист новогодних праздников скрывается 10 лет
15:42
Огромная семья и домик в селе: что известно об объявившейся татарской родне Пугачевой
15:34
Мимолетные связи и слухи о гей-романе: бурная молодость Даниила Страхова из сериала "Знахарь"
15:08
Цекало отказался от встречи с Лолитой после громких оскорблений: Заменила на другого
15:04
Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко
14:57
Барахло за десятки тысяч: Ивлеева показала свою квартиру
14:55
Подавшаяся в бизнес разведенка Шнурова оголилась перед камерой
14:39
Первое фото крошки-дочери Меган Маркл ошарашило народ
14:31
В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
14:22
В Кремле озвучили ожидания от переговоров с Западом
14:14
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
14:00
Разведенный Лепс решил встретить Новый год в компании горячей блондинки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Неизвестная Мария Каллас: тайны жизни величайшей певицы раскрыл друг Образцовой

Неизвестная Мария Каллас: тайны жизни величайшей певицы раскрыл друг Образцовой

Марии Каллас – величайшей оперной дивы XX века – нет с нами уже 54 года. Но история ее жизни и волшебный голос, который она сама называла "драматической колоратурой", до сих пор волнуют миллионы людей. Именно поэтому музыкальный продюсер, пиар-менеджер и блогер Павел Токарев и избрал Каллас героиней первого выпуска своего авторского видеоканала "Сады искусств", премьера которого состоялась 23 декабря на видеоплатформе "ВК Видео".
прочитано 152 раза

– Название этого проекта мне пришло во сне, – говорит Павел Токарев. – Все дело в том, что снимаем эту программы мы в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. Канал этот будет посвящен культуре и искусству во всех проявлениях. А вокруг – живые интерьеры "Аптекарского огорода". Получилась очень красивая по оформлению и наполнению история. Директор этого замечательного места Алексей Ретеюм много лет занимается прекрасным симбиозом искусства и природы – там проводится большое количество концертов классической и джазовой музыки. Поэтому первый выпуск мы предваряем интервью с ним.

А почему открывается канал именно историей жизни Марии Каллас?

– Мне самому долгое время хотелось разобраться в ее феномене. И за помощью я обратился к известному журналисту – главному редактору проекта "Сноб" Сергею Николаевичу. Именно ему принадлежит предисловие к русскому изданию книги "Мария Каллас. Дневники. Письма", которая совсем недавно вышла в свет. Составитель книги Том Вольф – прямо перед пандемией выпустил и документальный фильм Maria by Сallas, что примерно можно перевести как "Мария до Каллас". Мне удалось по видеосвязи записать с Вольфом, который хорошо говорит по-русски, видеоинтервью, которое, конечно, вошло в мою программу о певице. Участвует в ней и известный театрал Игорь Пальчицкий, который лично встречался с Каллас.

С Алексеем Ретеюмом и Сергеем Николаевичем. Фото: Руслан Гордус

Какой открылась Вам прославленная певица, что нового сами узнали о ней и теперь рассказываете зрителям?

Я знал, что она была человеком с трудным характером. Но все равно оказался потрясен тем, насколько Каллас была дотошным и скрупулезным человеком. Читаешь ее письма и изумляешься тому, что это человек во многом из XIX века. А еще я был поражен, как она манипулировала своим первым мужем – промышленником Джованни Баттистой Менегини, который был вдвое старше.

С Еленой Образцовой. Фото: личный архив

Мало кто знает, что в 1970 году Каллас была у нас в стране – она являлась почетным членом жюри IV Международного конкурса им. Чайковского, когда Первую премию поделили Синявская и Образцова. Я знаю, что Вы дружили с Еленой Васильевной…

Мы познакомились с ней в бытность моей работы ведущим редактором пресс-службы Большого. Вообще, этому театру я благодарен за многие знакомства – например, с Николаем Басковым нас связывает давняя дружба, мы познакомились в период его перехода из стажерской группы в солисты ГАБТ. В Большом я встретился с Ириной Константиновной Архиповой, Майей Плисецкой, Галиной Вишневской. Я со всеми этими легендами был знаком лично, мог им позвонить, а Галина Павловна даже приглашала потом в свою знаменитую парижскую квартиру. Кстати, расположенную в двух шагах от последнего места жительства и смерти Марии Каллас. И на протяжении трех часов принимала меня в главном зале, перед портретом Екатерины Великой за столом с яйцами Фабереже. Тем интервью я очень горжусь!

С Галиной Вишневской. Фото: личный архив

В Большом театре Вы познакомились и с Аллой Пугачевой…

..А через восемь лет стал автором идеи и исполнительным продюсером иллюстрированного фотоальбома "Алла ART", который почти сразу после выхода стал библиографической редкостью. Это важная веха в моей жизни. Алла Борисовна, кстати, согласилась на этот альбом довольно быстро. Она была безукоризненна в работе, крайне корректна. С ней было очень легко работать, и это для многих удивительно! Ведь почему-то принято считать, что у нее властный и сложный характер.

С Аллой Пугачевой. Фото: личный архив

Потом в Вашей жизни появилась еще одна дива – Лайма Вайкуле…

Для меня дивы – это Каллас, Кабалье, Образцова. Из живущих – Пугачева. А Лайма Вайкуле – прекрасная певица со своим сложившимся стилем. Мне нравятся некоторые песни, плюс мне было интересно и комфортно с ней поработать два года в качестве пресс-секретаря ее фестиваля Laima Rendezvous Jurmala. Она тактичный человек, с ней было понятно, чего она хочет и чего она не хочет. Например, она не жалует модный сегодня "желтый" оттенок прессы – все равно приходилось уговаривать, ведь законы индустрии никто не отменял.

С Монтсеррат Кабалье. Фото: личный архив

Вам впору писать книгу о встречах со звездами! На Ваш взгляд, в чем секрет этих людей?

В огромном трудолюбии, безмерном таланте и огромной внутренней культуре. Эти понятия сегодня часто меркнут, поэтому и нет больше звезд, равных Каллас.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Keystone Pictures USA / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 10:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Больше никогда!": Пьяная Навка закатила истерику при детях

Шампанское было лишним
Шоу-бизнес

Задравшую ценник Верку Сердючку жестко приложили

Звезду прилюдно высмеяли
Шоу-бизнес

Макаревич будет отцом? Округлившуюся молодую супругу 68-летнего артиста поздравляют с беременностью

Появились подозрения
Шоу-бизнес

Цекало отказался от встречи с Лолитой после громких оскорблений: Заменила на другого

Артистка высмеяла бывшего мужа

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Регионы

В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
Жительница Ленобласти убила партнера в ходе ссоры
В Петербурге выпившие мужчины устроили стрельбу из автомата на балконе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+