Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

Умер прославленный оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский. На протяжении последних двух лет певец боролся с опухолью мозга. Однако болезнь одержала верх. Dni.ru решили напомнить, каким запомнился всемирно известный исполнитель.
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