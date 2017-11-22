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Ноя. 22, 2017
просмотры: 123

Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

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Умер прославленный оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский. На протяжении последних двух лет певец боролся с опухолью мозга. Однако болезнь одержала верх. Dni.ru решили напомнить, каким запомнился всемирно известный исполнитель.

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