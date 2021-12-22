Попавшая на большие деньги Собчак потеряла руку

Ксения Собчак нередко шокирует своих поклонников.

Журналистка решила порадовать своих поклонников новым фото, только вот ракурс фотографировавший выбрал не самый удачный. Однако и это Ксения Анатольевна сумела преподнести это в привычной манере. Собчак сняли сверху, на фото кажется, что она потеряла где-то одну руку, а вторая сильно непропорциональна по отношению к телу. "Не знаешь, как сфотать себя с томным взглядом, но как будто ты без руки? Спроси меня как! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - пошутила ведущая.

Подписчикам оригинальный кадр понравился, они стали бурно обсуждать свои неудачные фото. "И без руки неплохо", "Муж фоткал, наверное))) мне подобные шедевры может сделать только супруг", "Красотка, у меня все фото такие", "Да и вторая рука будто у карлицы оторвана", "Молодец, очень креативно", "Офигенно получилось, не выдумывай", "Зато драма", "Да, рука куда-то делась. Но томный взгляд. Нам женщинам он иногда очень необходим", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак нарвалась на неприятности из-за своего нового видео на канале "Осторожно, Собчак!". Журналистка рассказала о мошенниках в "Инстаграме", которые продают бесполезные курсы. Таких предпринимателей в народе называют "инфоцыганами". В итоге на Собчак обрушились обвинения в разжигании национальной ненависти. Предприниматель Сергей Бриз потребовал удалить видео и выплатить моральную компенсацию в размере сто миллионов рублей за то, что слово "цыган" было ассоциировано в видео со словом "мошенник".