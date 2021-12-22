"До 6 лет": Заговорили о лишении свободы Собчак после скандального фильма

Ксения Собчак стала все чаще и чаще попадать в громкие ситуации. Юрист Тимур Кадиев высказался о последствиях.

Недавно на "Ютубе" вышел новый фильм Ксении Собчак про "инфоцыган". Возможно, выпуск не вызвал бы такого резонанса, если бы в кадр не попали цыгане в составе музыкального ансамбля. Многие решили, что пригласив артистов, "блондинка в шоколаде" оскорбила целый этнический народ. На Ксению подал в суд инвестор Сергей Бриз.

"Есть ли шанс у Сергея получить деньги? Возможно, эти шансы есть, но уж точно не в размере 100 миллионов рублей. Наши граждане, посмотрев сериалы и фильмы с запада, зачастую делают выводы о том, что российская судебная система работает таким же образом, как и на западе и присуждают такие суммы. На практике, таких дел я не помню. Если они есть, то это совсем единицы, но я и в этом даже сомневаюсь", – высказался Тимур Кадиев.

По словам юриста, фильм супруги Константина Богомолова может попадать под статью УК РФ 282 " Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Но нужно время, чтобы разобраться в деталях.

Напомним, что согласно 282 статье УК РФ, Ксении может грозить как штраф от трех до шести тысяч рублей, так и лишение свободы от трех до шести лет. Неизвестно, понесет ли экс-кандидат в президенты наказание или нет и какое.

"Если следственный комитет возбудит уголовное дело, то необходимо будет проводить экспертизу. Эксперты должны будут определить определенные фрагменты ее фильма и в целом ее фильм, возбуждает ли ненависть, либо вражду к нации цыган. Поэтому однозначно говорить о ее вероятной виновности нельзя, как нельзя утверждать и обратное. Тут все очень спорно", – подытожил эксперт.