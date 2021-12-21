Миллионы за видео: Собчак влетела на круглою сумму из-за ролика на ютубе

Ксения Собчак – скандально известная телеведущая. И она вполне оправдывает это определение. Женщина частенько публикует различные ролики, в которых высмеивает и унижает как звезд, так и простых людей. Не раз эти скандалы доходили до суда, однако Собчак всегда удавалось выйти сухой из воды.
Недавно Ксения Анатольевна опубликовала новое видео, посвященное "инфоцыганам". В нем она рассказывала, как блогеры делают деньги из воздуха, продавая различные бесполезные курсы. Расследование получилось по-настоящему взрывное и наделало много шума. По словам Собчак, она знала, что представители шоу-бизнеса негативно отреагируют и даже могут подать судебные иски. Однако кое-чего она не предугадала...
Ксению обвинили в разжигании национальной ненависти. Бизнес-коуч Сергей Бриз заявил, что ведущая имеет право рассказывать про недобросовестных предпринимателей, но не смеет унижать людей из-за их национальности. Так, причиной претензии стало само слово "инфоцыган", которое стало символом мошенничества. Получилось, что ведущая очернила целую этническую группу, навязав им унизительное клише.
Бриз не только предъявил Собчак претензию, но и потребовал удалить видео и выплатить сто миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Сам же он пообещал отдать эти деньги Культурному фонду цыган.
Ксения Анатольевна поспешила оправдаться. Она заявила, что не является родоначальником оскорбительного слова. Так сказать, я не я, и хата не моя. Однако теперь суд решит, кто из них виноват.