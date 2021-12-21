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Шоу-бизнес
Редкие встречи и эротические фото: 50-летняя Федункив раскрыла детали брака с юным итальянцем

Редкие встречи и эротические фото: 50-летняя Федункив раскрыла детали брака с юным итальянцем

Около шести месяцев назад 50-летняя артистка вышла замуж за молодого итальянца. Многие не верили в то, что их отношения могут быть настоящими, построенными на любви и взаимопонимании.
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Однако время идет, а ситуация не меняется. Марина Федункив выглядит абсолютно счастливой и с радостью делится с представителями прессы деталями отношений в своей семье. Она призналась, что язык пока так и не выучила, так как не видит в этом особой необходимости. Ее любимый мужчина неплохо говорит на русском языке.

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В последнем интервью знаменитость рассказала, что они с мужем проводят мало времени вместе. Все дело в том, что они оба много работают, но при этом совмещать личное и деловое у пары получается. Никаких серьезных разногласий между ними нет. По словам звезды, ее супруг – мастер коммуникации.

Рассказала Марина Федункив и о том, что итальянские мужчины отличаются от наших. Все дело в том, что они якобы дают больше личного пространства, а потому жизнь становится более комфортной. Она отметила, что ее муж – человек крайне понимающий и терпеливый. Он любит готовить и сейчас пытается освоить отечественные рецепты.

Известно, что в начале романа пары мама Стефано не была в восторге от его избранницы. Сейчас артистка характеризует их отношения как "милые и приятные". Журналисты поинтересовались, удалось ли Марине избавиться от назойливых поклонников, которые жаждут ее особого внимания. По ее словам, до сих пор многие мужчины отправляют ей эротические фотографии и очень расстраиваются, когда не получают ответа.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 13:24 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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