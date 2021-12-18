Народ взвыл от пошлостей 50-летней Федункив: Открываешь, а там "вареник"

Артистка решила поделиться с поклонниками историями из своей жизни, недавно прошла презентация издания. Книга вышла довольно откровенной, в итоге на ней поставили возрастное ограничение 18+. Многие фанаты возмутились излишней пошлости написанного. Марина пришла на YouTube-шоу "Женский форум", где рассказала о работе.
Федункив поделилась, что в книге собраны откровенные моменты и то, что может быть цензурировано возрастным рейтингом, но ничего запрещенного там нет. "Открываешь, а там "вареник" сразу. Музыкальная открытка от Айзы… Когда книгу покупали — попросили паспорт", – съязвили участницы программы.
Про певицу Айзу в программе вспомнили в данном контексте потому, что артистка несколько месяцев назад по ошибке выложила в свой почти четырехмиллионный блог фото своих половых органов. Позже исполнительница написала, что это была случайность, но ничего страшного она в этом не видит. О ее неудаче знает даже старший сын, который "принял косяк и не злится".
Ранее стало известно, что недавно вышедшая за молодого итальянца Марина Федункив перекроила лицо. Помолодеть ей помогла авторская процедура ее личного косметолога, которая не требовала хирургического вмешательства.