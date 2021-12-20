"Чуть слух не потерял": известный музыкант опешил от пения Собчак

Виктор Салтыков уверен, что на сцене должны выступать профессиональные артисты.

Виктор Салтыков почти всю жизнь посвятил музыке. Основываясь на своем богатом опыте в этой профессии, 64-летний певец может смело судить о современных молодых исполнителях. Многие из них становятся популярными благодаря Интернету, однако артист уверен, что это не очень хорошо, ведь в Сети сейчас много мусора.

В свежем интервью экс-супруг Ирины Салтыковой подчеркнул, что среди поющих блогеров есть лишь единицы талантливых исполнителей, все остальные не несут публике ничего полезного и интересного. В свете этой темы музыкант вспомнил и о Ксении Собчак. Салтыкову как-то пришлось услышать, как поет журналистка, и он буквально опешил.

"Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял…" – признался артист.



Пожалуй, это и есть лучшее доказательство тому, что каждый должен заниматься своим делом.

В интервью для "Антенны-Телесемь" Виктор Салтыков дал важный совет молодым исполнителям. По мнению артиста, главное – это создавать талантливые произведения. Каждая такая песня рано или поздно обязательно найдет своего слушателя.

Что касается деятельности самого Салтыкова, то он все время занимается любимым делом и очень много времени проводит в студии. Кроме того, сейчас музыкант участвует в проекте "Суперстар!" на телеканале НТВ и спустя много лет вновь пробует свои силы в перевоплощении, не отставая от молодых исполнителей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виктор Салтыков подвергся насилию бывшей жены.