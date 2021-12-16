Высокомерная Собчак унизила россиян: Очень много глупых и необразованных

Ксения Собчак вынесла на обсуждение актуальную во все времена тему.

Журналистка заговорила об интеллекте, который, по ее мнению, является отличительной особенностью элиты. Впрочем, в этой ситуации Ксения Собчак не видит ничего нового, ведь так было практически всегда. Интеллектуальная элита во все времена насчитывала довольно мало людей, которые имели доступ к информации и, что важно, стремились получать знания.

Сегодня доступ к информации есть практически у всех, однако интеллект так и остается прерогативой элиты. По словам Собчак, большинство людей не используют имеющуюся информацию для самообразования, а просто листают картинки в Интернете. Рассуждая на эту тему, журналистка вольно или невольно унизила россиян.

"Очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных," – заявила высокомерная блондинка.



В свое оправдание Ксения Анатольевна отметила, что это вовсе не ее личная оценка, а самый настоящий факт. Если раньше необразованные люди лузгали семечки на лавке, то теперь они "лузгают тик-ток", а в будущем найдут что-то еще. Судя по всему, иного развития событий Ксения Собчак не видит: шансов для серьезного интеллектуального развития российского общества, по мнению журналистки, нет.

Подписчики Собчак в комментариях к посту разделились во мнениях. Одни согласились с умозаключениями телеведущей, другие же отметили, что и саму Собчак вряд ли можно назвать "элитной интеллигенткой" после того, что она себе иногда позволяет.

Размышления об образованности масс стали логическим продолжением предыдущего поста, в котором Ксения Собчак рассказала о современных инфоцыганах и заодно плюнула в Регину Тодоренко.