Обнародовано фото маленького сына Кабаевой: Мальчик с лицом отца

С недавних пор кумир публики стала больше сообщать о себе. Накануне она обнародовала фото маленького наследника.

О скандале между Сашей Кабаевой и ее бывшим супругом, кажется, слышали даже те, кто вообще не интересовались ситуацией. Все дело в том, что девушка долгое время ждала, когда Александр Липовой выйдет из тюрьмы. Их "романтическую" встречу активно обозревали представители СМИ, а сама модель мечтала о том, что теперь ее жизнь станет другой.

Все и правда изменилось. После выхода на свободу спортсмен вдруг начал вести себя совсем странно. Срок за мошенничество поставил точку в их отношениях. Александр начал активно общаться с прессой, утверждал, что его возлюбленная интересуется только собственным продвижением, а также строит козни. По мнению мужчины, она мечтала поссорить его со всеми.

После развода ситуация усугубилась. Недавно Александр рассекретил адрес проживания Саши Кабаевой и их общего ребенка. Однако уже сейчас модель это не пугает так, как раньше. У нее есть любимый человек, который заботится о ней самой и ребенке. Всплыло совместное фото семьи.

Публика оказалась в восторге от маленького Демида. Некоторые подчеркнули, что ребенок очень похож на папу: "Вылитый папа", "Мальчик с лицом отца", – написали подписчики. Другие же просто пожелали Саше терпения и указали, что у нее невероятно красивый ребенок.

