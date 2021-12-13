Такой серьезный: Кабаева показала редкий кадр с сыном

10-ого декабря модель и звезда "Инстаграма" во второй раз вышла замуж – супругом Саши Кабаевой стал молодой хоккеист Егор Зайцев. Получив статус законной жены, женщина как будто стала чуть больше делиться личным в своем микроблоге.
Сегодня Саша Кабаева в Сторис отвечала на вопросы подписчиков. Один из них коснулся ее сына от первого брака – маленького Демида. Модель довольно редко показывает снимки единственного наследника, поэтому у всех фолловеров мальчик вызывает повышенный интерес.
Модель спросили, с кем остается ее сын, когда она уезжает. В ответ женщина опубликовала редкое в ее блоге совместное фото с сыном, на котором мальчик выглядит очень серьезным и милым. Кабаева рассказала, что ребенок ходит в сад, а она в это время занимается своими делами. Выходные Саша проводит с сыном, или они вместе с ребенком и новым мужем навещают родителей мужчины.
Ранее Кабаева рассказывала, что Зайцев легко нашел общий язык с ее сыном, и это очень радует звезду. Напомним, что наследника модель родила в союзе с бывшим избранником – Александром Липовым. Незадолго до родов Кабаевой Липового обвинили в мошенничестве и лишили свободы.
Модель ждала любимого из тюрьмы, но после освобождения мужчины отношения супругов окончательно испортились. В откровенном интервью Саша Кабаева рассказала о причинах расставания.