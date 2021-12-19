Кабаева боится за свою жизнь после обнародования ее местожительства

Популярный блогер Саша Кабаева переживает за благополучие своей семьи. Бывший муж звезды, кикбоксер Александр Липовой, опубликовал ее домашний адрес. Экс-супруг обнародовал личные данные Кабаевой на своей странице в соцсети на миллионную аудиторию.
Теперь к квартире, где проживает Саша, ее сын и нынешний муж приходят подозрительные личности. На днях двое неизвестных стучали в дверь Кабаевой и спрашивали живет ли в апартаментах Демид. По словам блогера, Демид – это ее малолетний ребенок.
Кабаева уверена, что Липовой пытается спровоцировать ее нынешнего избранника. Александр, говорит блогер, хочет добыть компромат на ее супруга, чтобы потом очернить их в суде.
Саша Кабаева не собирается оставлять без внимания выходку бывшего. Александр Липовой, считает девушка, перешел все границы. Блогер собирается обратиться в полицию с заявлением.
Кабаева отметила, что уже сталкивалась с нездоровым вниманием незнакомых людей. Например, ранее ее караулили у подъезда подписчики, которые хотели пообщаться. Сейчас ситуация иная. Александр Липовой недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество. За решеткой, говорит Саша, ее экс-возлюбленный мог приобрести криминальные связи. Блогер боится за свою жизнь.