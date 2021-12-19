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Шоу-бизнес
Кабаева боится за свою жизнь после обнародования ее местожительства

Кабаева боится за свою жизнь после обнародования ее местожительства

Экс-избранник раскрыл личные данные звезды.
прочитано 797 раз

Популярный блогер Саша Кабаева переживает за благополучие своей семьи. Бывший муж звезды, кикбоксер Александр Липовой, опубликовал ее домашний адрес. Экс-супруг обнародовал личные данные Кабаевой на своей странице в соцсети на миллионную аудиторию.

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Теперь к квартире, где проживает Саша, ее сын и нынешний муж приходят подозрительные личности. На днях двое неизвестных стучали в дверь Кабаевой и спрашивали живет ли в апартаментах Демид. По словам блогера, Демид – это ее малолетний ребенок.

Кабаева уверена, что Липовой пытается спровоцировать ее нынешнего избранника. Александр, говорит блогер, хочет добыть компромат на ее супруга, чтобы потом очернить их в суде.

Саша Кабаева не собирается оставлять без внимания выходку бывшего. Александр Липовой, считает девушка, перешел все границы. Блогер собирается обратиться в полицию с заявлением.

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Публикация от Sasha Kabaeva | ���������� (@sashakabaeva_official)

Кабаева отметила, что уже сталкивалась с нездоровым вниманием незнакомых людей. Например, ранее ее караулили у подъезда подписчики, которые хотели пообщаться. Сейчас ситуация иная. Александр Липовой недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество. За решеткой, говорит Саша, ее экс-возлюбленный мог приобрести криминальные связи. Блогер боится за свою жизнь.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 20:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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