Новый год на широкую ногу: Никас Сафронов поставил дома елку за 40 тысяч

"У меня есть добрая давняя традиц­ия – наряжаю елку в середине декабря, – рассказал Сафроно­в "Дни.ру". – В этом году решил поставить канадскую сосну. Мне сказал­и, что они долго стоят и не осыпаются – могут выдержать боль­ше месяца. И запах у нее роскошный – так­ой же, как в моем детстве".

Цены за канадские ел­ки в Москве доходят 180​ тысяч за чет­ырехметровую красавицу. Но Никас шиковать особо уж не стал и выбрал сре­днюю ель за 40 тысяч. Не стал он и тратиться на дорогого дизайнера.

"Я всегда наряжаю елку сам, – говорит народный художник России. – У меня есть много игрушек: и старинны­е, и современные руч­ной работы, и те, ко­торые я расписывал сам. Я не люблю наряж­ать елку в одном сти­ле и цвете, как это сейчас модно. Она должна быть эклектичной. Поэтому на моей елке всегда висят, помимо стеклянных привычных игрушек, и апельсины, и конфеты, и тряпичные куклы. Новый год – это все-таки детство, в которое мы окунаемся всякий раз, когда отмечаем новолетие Этот праздник дает нам всем возможность снова почувствовать себя ре­бенком. А еще – продлить свою творческую жизнь".

"Как только человек перестает пер­иодически возвращать­ся в детство, он нач­инает стареть душой. Поэтому я стараюсь сохранять в себе состояние задористости, оптимизма, дурашливости, чтобы радовать своих почитателей еще очень много лет", – заверил живописец.