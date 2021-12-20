Новый год на широкую ногу: Никас Сафронов поставил дома елку за 40 тысяч

"У меня есть добрая давняя традиция – наряжаю елку в середине декабря, – рассказал Сафронов "Дни.ру". – В этом году решил поставить канадскую сосну. Мне сказали, что они долго стоят и не осыпаются – могут выдержать больше месяца. И запах у нее роскошный – такой же, как в моем детстве".
Цены за канадские елки в Москве доходят 180 тысяч за четырехметровую красавицу. Но Никас шиковать особо уж не стал и выбрал среднюю ель за 40 тысяч. Не стал он и тратиться на дорогого дизайнера.
"Я всегда наряжаю елку сам, – говорит народный художник России. – У меня есть много игрушек: и старинные, и современные ручной работы, и те, которые я расписывал сам. Я не люблю наряжать елку в одном стиле и цвете, как это сейчас модно. Она должна быть эклектичной. Поэтому на моей елке всегда висят, помимо стеклянных привычных игрушек, и апельсины, и конфеты, и тряпичные куклы. Новый год – это все-таки детство, в которое мы окунаемся всякий раз, когда отмечаем новолетие Этот праздник дает нам всем возможность снова почувствовать себя ребенком. А еще – продлить свою творческую жизнь".
"Как только человек перестает периодически возвращаться в детство, он начинает стареть душой. Поэтому я стараюсь сохранять в себе состояние задористости, оптимизма, дурашливости, чтобы радовать своих почитателей еще очень много лет", – заверил живописец.