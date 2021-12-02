"Ушло твое время": Опозорившуюся Волочкову отправили на пенсию

Анастасия Волочкова рассказала о неудаче.

Балерина пожаловалась, что хотела взять себе выходной, но чувство дисциплины вернуло ее в зал для репетиции. Анастасия отрабатывала партию Китри из балета "Дон-Кихот", которая танцует с веером. Волочкова так увлеклась, что запустила реквизитом в воздух. Свой позор артистка восприняла с иронией и даже показала видео с ним своим подписчикам.

Поклонники не были так благосклонны к ошибке и к чрезмерной самоиронии Анастасии, о которой она написала в посте. Многие стали говорить, что у Волочковой уже неподходящий для балета возраст и ей пора на пенсию.

"Да, успокойся ты уже и смирись! Ушло твое время (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пенсия не зря дается", "Почему же она не уходит на пенсию? Давно пора, пошла бы работать хореографом", "Это не балет в данном ролике и выступлении. Это русский народный танец", "Партия увы не ваша", "За веером нагнулась, как раскоряка", "На все случаи жизни десяток заученных текстов", "Анастасия, отдыхайте, почистить сосуды, кровь", "Вышла давно. Из кадра, из моды, из балета", – написали комментаторы.

Ранее Анастасия Волочкова удивила поклонников своей едой. После того, как балерине стали говорить, что она поправилась, она решила сесть на жесткую диету. Уже несколько лет Анастасия ест исключительно салаты. Видео очередного обеда артистки с несколькими мисками зелени вызвало уйму вопросов у ее подписчиков.