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Шоу-бизнес
"Жизнь на останавливается!": опозорившийся Билан плюнул на прощание с Градским

"Жизнь на останавливается!": опозорившийся Билан плюнул на прощание с Градским

Дима Билан много лет был коллегой композитора по шоу "Голос" Первого канала. Певец выражал слова скорби в связи со смертью Александра Градского, но на его похороны так и не пришел.
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Музыкант скончался вскоре после участия в очередном выпуске проекта. Его память 1 декабря в "Градский Холл" помимо прочих пришли почтить коллеги по программе – наставники шоу "Голос" Леонид Агутин и певица Пелагея.

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Дима Билан, являющийся еще одним из членов жюри проекта, ни на гражданскую панихиду, ни на похороны мэтра не явился. Это возмутило не только звезд, но и поклонников творчества покойного композитора.

Исполнитель оправдался большой занятостью. В своем инстаграм-аккаунте он сообщил, что у него в день похорон с Александром Градским было много съемок. "Артистическая жизнь не останавливается!", — поведал Дима Билан.

Напомним, 72-летний Александр Градский ушел из жизни 28 ноября от инфаркта головного мозга. В больницу он попал с подозрением на инсульт. В сентябре композитор переболел коронавирусом и с трудом восстанавливался.

Как писали "Дни.ру", ранее Дима Билан стал фигурантом громкого скандала из-за корпоративного концерта в Казахстане. На сцену он вышел в странном виде: едва держался на ногах и с трудом попадал в ноты. Многие зрители предположили, что артист был пьян. Позже певец оправдался тем, что перед выступлением не спал трое суток и очень устал. Ранее исполнителя поднял на смех Гарик Харламов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 10:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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