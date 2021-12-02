"Жизнь на останавливается!": опозорившийся Билан плюнул на прощание с Градским

Музыкант скончался вскоре после участия в очередном выпуске проекта. Его память 1 декабря в "Градский Холл" помимо прочих пришли почтить коллеги по программе – наставники шоу "Голос" Леонид Агутин и певица Пелагея.
Дима Билан, являющийся еще одним из членов жюри проекта, ни на гражданскую панихиду, ни на похороны мэтра не явился. Это возмутило не только звезд, но и поклонников творчества покойного композитора.
Исполнитель оправдался большой занятостью. В своем инстаграм-аккаунте он сообщил, что у него в день похорон с Александром Градским было много съемок. "Артистическая жизнь не останавливается!", — поведал Дима Билан.
Напомним, 72-летний Александр Градский ушел из жизни 28 ноября от инфаркта головного мозга. В больницу он попал с подозрением на инсульт. В сентябре композитор переболел коронавирусом и с трудом восстанавливался.
Как писали "Дни.ру", ранее Дима Билан стал фигурантом громкого скандала из-за корпоративного концерта в Казахстане. На сцену он вышел в странном виде: едва держался на ногах и с трудом попадал в ноты. Многие зрители предположили, что артист был пьян. Позже певец оправдался тем, что перед выступлением не спал трое суток и очень устал. Ранее исполнителя поднял на смех Гарик Харламов.