Сафин или Смерфит? Засидевшаяся в девках Боня объявила о помолвке

Виктория Боня показала кольцо на безымянном пальце руки.

42-летняя бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня ни разу не была официально замужем. Она встречалась с коллегой Степаном Меньшиковым, но до серьезных отношений пара не доросла. В 2007 году Боня ушла с проекта.

После этого она семь лет встречалась с миллионером Алексом Смерфитом, от которого в 2012 году родила дочь. Однако замуж он Боню так и не позвал. А в 2017 году пара и вовсе распалась.

Сегодня Виктория Боня мало говорит о личном. Однако на днях в ее "Инстаграм" появилась радостная новость. Модель показала фото, на котором была ее рука с роскошным кольцом на безымянном пальце.

"Ну что, можете поздравить меня", – написала Боня.

Таким образом модель спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Однако кто именно сделал ей такое предложение, пока не ясно. Возможно это кто-то из ее бывших возлюбленных.

Напомним, Виктория Боня познакомилась с Алексом Смерфитом в 2010 году. Модель рассказала, что причиной расставания стали разные взгляды на семейную жизнь. Миллионер хотел, чтобы она сидела дома и рожала детей, а Боня мечтала строить карьеру и выходить в свет.

Сейчас их девятилетняя дочь Анджелина, которая является гражданкой Монако, живет по очереди у своих родителей.

Напомним, ранее Викторию Боню подозревали в романе с Маратом Сафиным, однако она опровергла все слухи.