"Предпочитает вообще не пересекаться": Рубальская умалчивала о конфликте с Пугачевой

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что не поддерживает ни дружеских, ни рабочих связей с Аллой Пугачевой. Автор множества хитов предпочитает вообще не пересекаться с артистами.
По словам Ларисы Александровны, в прошлом у нее с Аллой Борисовной произошел конфликт. Детали той ссоры поэтесса обнародовать не захотела. Слишком много воды утекло с тех пор, рассуждает Рубальская.
Поэтесса старается не вспоминать о негативных моментах. Рубальская предпочитает жить весело, не унывать. Лариса Александровна считает, что загружать окружающих своими проблемами негоже. "И тревогу, и печаль скрываю", – говорит знаменитость.
Лариса Рубальская когда-то подарила Алле Пугачевой песню "Живи спокойно, страна", ставшую хитом. За композицию Рубальская ни копейки не попросила. "Мне достаточно, что она просто поет мою песню", - рассказывала поэтесса в одном из интервью. Кроме того, Лариса Александровна написала стихи к композиции артистки "Доченька".
Ходят слухи, что отношения Рубальской и Пугачевой испортились, когда последняя начала игнорировать автора своих хитов. Дескать, поэтесса предложила певице свои новые работы, а та не нашла минутки, чтобы встретиться.
Лариса Рубальская считает, что слава сильно меняет людей. У артистов сейчас слишком большие запросы, они оторвались от реальности. Теперь, когда Лариса Александровна звонит на домашний телефон какому-нибудь певцу, ей отвечает прислуга.