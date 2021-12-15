"Крысой ты всегда успеешь стать!": Пугачева дала совет своей фаворитке

Знаменитость вспомнила, как на старте своей эстрадной карьеры снималась в "Новогоднем огоньке". Любаша очень волновалась и робела, у нее была масса комплексов. В то время ей очень помогла Примадонна.
Алла Пугачева дала начинающей певице мудрый совет. Она порекомендовала Любаше просто быть собой. Звезда отметила, что смелость к ней придет со временем. Исполнительница считала себя на сцене серой мышкой. "Крысой ты всегда успеешь стать!", – заявила на сомнения артистки знаменитость.
Также Любаша поведала, что на Новый год у Аллы Пугачевой дома очень весело, и звезда сама готовит праздничные угощения. Отметим, что ранее певица уже делилась воспоминаниями об участии Примадонны в ее судьбе.
Напомним, Алла Пугачева вытащила вокалистку из глубокой депрессии. У певицы были навязчивые состояния и ужасные мысли. В таком состоянии она находилась несколько лет. Любаша обращалась за помощью к медикам и пила антидепрессанты. Тогда Примадонна привела знаменитость в чувства, посоветовав взять себя за шкирку, потому что кроме никто другой ее спасти не сможет.
Также Любаша ранее отреагировала на нападки некоторых артистов на Аллу Пугачеву. Она относится скептически к тому, что исполнители заявляют, что звезда в свое время перекрыла им кислород.