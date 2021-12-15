Собчак плюнула в жадную до денег Тодоренко: Пытаются нас нагреть

Ксения Собчак очень скептически относится к псевдоэкспертам-блогерам, продающим свои марафоны.

В очередном посте в своем инстаграме-аккаунте Ксения Собчак рассказала о так называемых "современных инфоцыганах". Именно к этой категории журналистка отнесла многочисленных блогеров, торгующих своими информационными продуктами. В число этих людей попала и Регина Тодоренко, которая недавно выпустила свой марафон и теперь учит людей мечтать.

Таким людям, как Тодоренко, Собчак даже посвятила новый выпуск собственного ютуб-шоу, буквально плюнув во всех инфоцыган сразу. В ролике блондинка разобрала методы, которыми действуют эти жадные до денег люди, темы, которые они освящают, а также рассказала о суммах, которые им удается заработать на доверчивых подписчиках.

"С помощью этих манипуляций блогеры пытаются нас нагреть," – резко высказалась о Тодоренко и ее коллегах Собчак.



Также журналистка отметила, что все блогеры, с которыми она попыталась связаться по поводу их марафонов, отказались участвовать в дебатах. Поэтому Собчак воспользовалась случаем, чтобы публично пригласить вышеупомянутых инфоцыган на обсуждение. Примечательно, что Регина Тодоренко в комментариях не отметилась.

Подписчики Ксении Собчак согласились с ней в том, что сейчас в Сети развелось слишком много псевдоэкспертов. Некоторые стали рассказывать о своем негативном опыте участия в подобных марафонах и даже похвалили журналистку за поднятую ею актуальную тему.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Константин Богомолов покрыл Ксению Собчак отборным матом.