"Осечек не было!": Николаев предался утехам с двумя блондинками

Композитор Игорь Николаев улизнул от жены в компанию красоток.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев пытаются производить впечатление счастливой пары, пока россияне ищут в их браке подводные камни. Артиста до сих пор подозревают в чувствах к Наташе Королевой, которая эффектно маячит у него на горизонте.

Кроме того, композитор регулярно проводит время с другими женщинами, ведь его роль в шоу-бизнесе не подразумевает затворничества. Мужчину нередко развлекают роскошные певицы, пока Юлия Проскурякова скромно стоит в сторонке.

Недавно Игорь Николаев опубликовал в Сети интригующий пост со съемок новогодней программы. Усатый маэстро разметил ролик, на котором он предается утехам с двумя блондинками. Мужчину сняли за столиком с Валерией и Юлианной Карауловой. Артист открывал шампанское, пока его партнерши открывали рот и радостно хлопали в ладоши.

Композитор поведал, что уже три десятка лет ежегодно получает право открывать бутылку с игристым вином на "голубых огоньках". Исполнитель хита "Выпьем за любовь" похвалился своими способностями. "Пока осечек не было!" — отметил Игорь Николаев.

Пользователи Сети расстроились, увидев торжественные развлечения компании звезд. Многие заявили, что их ожидание праздника безнадежно испорчено ростом цен, бушующим вирусом и постоянным требованием QR-кодов. Игорь Николаев недовольство россиян проигнорировал.