Собчак в странном наряде вывели на чистую воду: Были причины

На днях прошло большое мероприятие в честь дня рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Девочке исполнилось десять лет. На торжество, кажется, пришел весь шоу-бизнес. Коллеги артиста привели своих детей на праздник, поздравили девочку и подарили подарки. Судя по "сторис" и постам, все гости остались довольны.
Среди гостей оказалась и Ксения Собчак, которая шокировала многих поклонников и хейтеров. Дело в том, что "блондинка в шоколаде" не перестает экспериментировать с внешним видом. На этот раз всех поразил ее головной убор.
"Ксения – медийная личность. Она достаточно смелая в своих образах и поведенческих нюансах. Чепец в этом наряде отличил ее от сегодняшнего общего тренда, она этого и добивалась. Просто хайп", – вывела Инжи М-Шериф телеведущую на чистую воду.
Стилист назвал образ супруги Богомолова "Смарт Фьюжн". По его мнению, экс-ведущая "Дома-2" не стесняется демонстрировать себя как личность, а также уверенно показывать смешение стилей.
"Как показывает практика, разные кутюрье и подиум такого рода, образы выставляют как влияние современности, времени и перемен. Она интеллектуальна и, скорее всего, у нее были определенные причины, которые, возможно, она скоро озвучит", – заинтриговал эксперт.