"День икс": Вызванная в суд Гагарина увозит детей куда подальше

После развода звездная блондинка не сразу смогла прийти к соглашению с экс-супругом. Дмитрий Исхаков вызывал Полину Гагарину в суд, чтобы урегулировать вопрос воспитания детей. К счастью, бывшим супругам удалось договориться, избежав разборок со скандалами.
Теперь у артистки совсем другие заботы. В эфире "Авторадио" знаменитость заявила о смене места жительства. Полина Гагарина увозит детей куда подальше от прошлых воспоминаний и начинает с ними новую жизнь в закрытом коттеджном поселке.
"16 декабря — день икс, когда мы переезжаем в новый дом", — рассказала поп-дива. Жилище звезды строилось аж три года. За это время Полина Гагарина набралась опыта в теории строительства. Теперь она знает толк в выборе плинтуса, карниза и прочих деталях интерьера.
Блондинка терпеливо ждала момента, когда появится возможность перебраться в подмосковный особняк. Шутки ради она заявила фанатам, что новый дом строить не стоит, так как это очень долго.
Ранее Полина Гагарина хвасталась обустройством семейного гнездышка с богатым оформлением. Певица принимала участие в программе "На дачу!", пользуясь услугами опытных дизайнеров. Звезда выразила желание выращивать ягоды на собственном садовом участке и слушать журчание воды.