Отклонение: почему Гагарина не показывает лицо дочери

Полина Гагарина в течение нескольких лет после рождения дочери на ризу не показала, как она выглядит. Психолог Павел Пономарев объяснил, в чем дело.

Полина Гагарина – одна из тех мам, которые скрывают лица своих детей и не показывают их общественности. Кто-то считает, что это правильно, а кто-то пытается убедить остальных, что это странно.

"Показывание детей великих звезд является отклонением. Не только показывание детей, но и показывание самих себя. Потому что мы показываем себя достаточно малое количество лет, и мы не знаем, чем это может закончиться. Мы показываем себя 15-20 лет с развитием телефонов, приложений, которые дают возможности показывание фотографий и видеоматериалов. Желание звезд показывать своих детей говорит о их психологической ущербности. Надо понимать, что ребенок включен в определенную систему человеческих взаимоотношений с другими людьми. Дети нагружены теми эмоциями, которые есть у родителей", – высказался Павел Пономарев.

Психолог высказал свою точку зрения по поводу того, что певица и участница "Евровидения-2015" не снимает лицо своей наследницы. Он убежден, что она делает все верно. Однако, несмотря на это, у него появился один вопрос.

"То, что Полина Гагарина показывает со спины, говорит о ее двойственной позиции – и хочу показать, что у нее родился Моцарт, и, вроде, это плохо. Традиционно ребенка вообще не показывали никому. Дети часто болели. Как это объясняли? Сглазили. В семьях был запрет показывать детей", – подытожил эксперт.