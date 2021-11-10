Резко постаревший Харатьян шокировал своим видом: У него все хорошо?

В январе Харатьяну исполнится 62 года. Однако многие считают, что он выглядит старше. Свежие снимки артиста, на которых он широко улыбался, тоько подтвердили это мнение.
Дмитрия Харатьяна запечатлели на инициированной актером Иваном Охлобыстиным премии общественного признания.
Народный артист России выглядел на фото уставшим и одутловатым. Обеспокоенные поклонники актера пожелали ему крепкого здоровья и сил.
"Дмитрий... У него все хорошо?"; "Да, никто не молодеет... Жалость вызывает его нынешний облик. А ведь когда-то был красавчик"; "В Риге до сих пор не состоялся юбилейный концерт Дмитрия. Организаторы деньги не возвращают, говорят, что концерт перенесен", – написали обеспокоенные фанаты.
Несколько месяцев назад в Сети появились слухи о том, что изменения внешности Дмитрия Харатьяна могут быть вызваны каким-то недугом. Фанаты увидели фрагмент его интервью на съемочной площадке фильма "Гардемарины 1787. Война". У него были красные глаза и морщинистая кожа. Некоторые заподозрили, что у актера ковид.
Впрочем, сам Дмитрий Харатьян не комментирует информацию о своем здоровье. Он продолжает сниматься и вести активный образ жизни.
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