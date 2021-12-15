"Бомж-пати": Нацепившая на себя пакет жена Солнцева шокировала заплывшим лицом

Скандальный шоумен отправился в отпуск вместе со своей относительно молодой женой Полиной. Гоген поблагодарил супругу за сюрприз к юбилею, отметив, что у них состоялась необычная вечеринка. "Фотка с вечеринки бомж-пати. Было очень весело! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Солнцев.
Внешний вид избранницы Гогена вызвал оторопь. Женщина надела на себя пакет из продуктового магазина, сделаю из него майку, опухшее и заплывшее лицо Полины также отметили в комментариях.
"Специально самые неудачные кадры Полины выставляет", "Ну Гоген, любишь поиздеваться над дамами", "Когда пакет-майка стал реальной майкой", "Зачем на жену пакет натянул", "Уже не знаете на чем похайпить!", "Неужели нельзя было получше найти", "Сделайте ей блефоропластику", "На футболку жене денег нет что ли?", – написали комментаторы.
Также поклонников очень волнует беременность жены Солнцева. Недавно стало известно, что новоиспеченная пара ждет ребенка, однако последнее время у фанатов создалось ощущение, что это было очередным поводом привлечь к себе внимание. Молодожены ситуацию пока не комментируют.
Напомним, Гоген Солнцев женился на дочери свой бывшей избранницы Екатерины Терешкович, с которая старше его на почти на 30 лет. Свадьбу сыграли практически сразу после развода. У Солнцева и Терешкович были крайне сложные отношения, которые они регулярно выясняли в эфирах ток-шоу.